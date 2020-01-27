Варю свеклу всего за 10 минут вместо часа: простая хитрость, которую стоит знать

Способы экономии времени на приготовление пищи в условиях домашней кухни актуальны всегда. Расскажу, как можно существенно сократить время варки столовой свеклы с 1 часа до 10 минут, воспользовавшись микроволновкой.

Необходимые принадлежности

Для этого понадобятся:

микроволновая печь;

пакет для запекания или плотный полиэтиленовый пакет;

контейнер для СВЧ или обычная тарелка без металлического декора;

столовая вилка или зубочистка для проверки готовности свеклы.

Подготовка

Сначала я подбираю несколько примерно одинаковых по размеру корнеплодов, чтобы получить их одновременную готовность. Беру ровные небольшие свеколки (6 — 7 см в диаметре). Очищаю корнеплоды от остатков почвы, тщательно мою под проточной водой чистой губкой для посуды (мягкой стороной, чтобы не повредить кожицу) и раскладываю на впитывающую салфетку (пусть немного стечёт вода). Тонкие «хвостики» я не подрезаю, но можно и срезать их не очень коротко.

Как варить

Способ варки я выбираю в зависимости от того, какая у меня на данный момент ситуация и сколько есть на это времени.

Целиком в пакете

Чистые корнеплоды неплотно складываю в пакет, завязываю его тугим узлом, чтобы внутри немного оставался воздух. Затем помещаю пакет со свеклой в посуду, пригодную для использования в микроволновке, и ставлю в печь. У меня обычная микроволновка на 850 вт. Ставлю максимальную мощность, выставляю таймером время 10 минут и включаю процесс. Если у кого-то более мощная СВЧ на 1600 – 1700 вт, то достаточно будет и 5 минут.

Осторожно, чтобы не обжечься паром, вскрываю пакет и проверяю готовность вилкой, либо протыкаю зубочисткой, не вскрывая. Если предмет без усилия плавно входит в мякоть свеклы, то она готова.

Кусочками в пакете

Не все корнеплоды ровные и небольшие, некоторые вырастают огромные и корявые. Вымытые «нестандартные» корнеплоды я очищаю от кожицы, режу на кусочки, складываю в пакет, завязываю, кладу в приготовленную посуду и ставлю в печь. Так свекла сварится ещё быстрее.

Включаю СВЧ на полную мощность, а таймер ставлю на 5 – 7 минут. Время зависит от величины кусочков. Я режу поменьше, поэтому почти всегда хватает 5 минут. Готовую свеклу достаю из микроволновки, перекладываю из пакета на блюдо и оставляю остывать.

Кусочками под крышкой из комплекта СВЧ

Самый быстрый способ, когда уж совсем нет времени на кулинарные изыски. Эта маленькая хитрость не раз выручала меня, когда неожиданно нагрянут друзья, с которыми не виделись долгое время. Сырую очищенную свеклу я быстро режу на мелкие кусочки, чтобы после варки можно было сразу выложить их в салат. Складываю свеклу в контейнер СВЧ, прикрываю его специальной крышкой с отверстием и помещаю в микроволновку на 3 – 5 минут при максимальной мощности. Готовые кусочки после варки быстро охлаждаю при помешивании, соединяю с остальными ингредиентами и заправляю готовый салат.

Кроме скорости приготовления, есть ещё один существенный плюс этих способов: отсутствие обильных паров от долгого кипения воды в кастрюле со свеклой на плите и неизбежных запахов по всей квартире.

Готовая свекла после варки в микроволновке сохраняет насыщенный цвет и меньше теряет полезных веществ и витаминов, так как они не успевают разрушиться за такое короткое время. Корнеплоды получаются мягкими, сочными и в то же время плотными, не водянистыми. Приятного аппетита!